ROMA (ITALPRESS) – I tre incontri casalinghi dell’Italrugby nel Sei Nazioni 2025 sono stati inseriti tra gli eventi sportivi patrocinati dal Giubileo 2025 grazie alla collaborazione sottoscritta tra la Federazione Italiana Rugby e il Dicastero per l’Evangelizzazione. La formalizzazione del rapporto, che consente a tutti i pellegrini di accedere, tramite il portale ufficiale della manifestazione, a condizioni agevolate alle gare interne degli Azzurri nel Torneo al via in questo fine settimana, è avvenuta con un incontro presso Città del Vaticano tra S.E. Mons. Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo, ed il vice-presidente vicario della Fir Paolo Vaccari. Dopo l’incontro istituzionale, la collaborazione ha vissuto un primo momento concreto con lo scatto della foto di squadra ufficiale della Nazionale Maschile, prossima a volare in Scozia per la prima giornata del Torneo, nella cornice di Piazza San Pietro: mai, in passato, una Nazionale italiana aveva avuto la possibilità di posare per uno scatto nella più celebre piazza del mondo. La collaborazione tra Giubileo 2025 e Federazione Italiana Rugby proseguirà, nelle settimane a venire, con la partecipazione della mascotte ufficiale di “Giubileo 2025” Luce al Villaggio Terzo Tempo allestito al Parco del Foro Italico per le partite dell’8 e 23 febbraio e del 15 marzo e, in giugno, con l’intervento di atlete e atleti internazionali Fir al “Giubileo dello Sport” in programma a Roma il 14 e 15 giugno. “Sono contento che nella circostanza del Giubileo siamo riusciti anche ad avere contatti con la Federazione Italiana Rugby – ha sottolineato il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione S.E.Mons. Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo – Molti giovani attraverso la disciplina degli allenamenti e dello sport acquistano anche il valore del senso della vita, della relazionalità tra le persone e soprattutto rendono lo sport uno strumento di dialogo e amicizia tra le persone di diverse nazionalità”. “Lo sport è un linguaggio universale, capace di creare legami inscindibili. Il rugby ha la straordinaria capacità di unire compagni di squadra ed avversari e di appianare ogni differenza all’interno dello spogliatoio e del campo da gioco. Siamo onorati di poter vedere le partite della nostra Nazionale nel Sei Nazioni annoverate tra gli eventi sportivi patrocinati dal Giubileo e ringrazio a nome del Presidente Duodo e di tutto il Consiglio Monsignor Fisichella per aver da subito compreso e apprezzato lo spirito che anima il nostro sport”, ha spiegato Vaccari.

