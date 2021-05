ROMA (ITALPRESS) – Per rimanere dinamicamente al passo coi tempi e offrire un servizio utile ai propri tesserati, Fipsas ha stretto una collaborazione con GEeoticket, la startup più diffusa e utilizzata in Italia per il rilascio dei permessi di pesca online. Con un semplice click “acquista il tuo permesso online” e senza oneri aggiuntivi, i tesserati Fipsas potranno acquistare, in meno di un minuto, il loro permesso di pesca direttamente online comodamente da casa. Potranno inoltre avere accesso all’innovativo libretto segnacatture di Geoticket, completamente digitalizzato, per poter segnare le catture direttamente da cellulare. Ciò consentirà di velocizzare scomodi processi e di agevolare il mantenimento del necessario distanziamento sociale. Molte aree di pesca sono già state attivate e molte altre ne seguiranno: i tesserari saranno informati, tramite i canali social di Fipsas e Geoticket, delle ultime novità.

Tutte le modalità sono descritte sul sito Geoticket https://www.geoticket.it/ e su relativa app, gratuita, presente su tutti gli store, da scaricare.

