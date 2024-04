ROMA (ITALPRESS) – Grandi festeggiamenti per Fiorella Mannoia e i suoi fan: nel giorno del suo 70esimo compleanno, l’artista annuncia il raddoppio, il prossimo 4 giugno, per lo speciale live nella sua città tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, oltre all’appuntamento già in programma per il 3 giugno. Due imperdibili concerti-evento, due grandi feste live, con la partecipazione di tanti ospiti, colleghi e amici, che con Fiorella condivideranno la scena, sulle note dei grandi successi del suo repertorio e di tante sorprese, per celebrare tutti insieme questo nuovo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. I biglietti per la nuova data di Roma del 4 giugno saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Foto: ufficio stampa Fiorella Mannoia

(ITALPRESS).