CASERTA (ITALPRESS) – Organizzavano finti matrimoni per favorire l’ingresso in Italia di stranieri clandestini e irregolari. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Caserta che hanno eseguito 18 misure cautelari nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli.

Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata a favorire l’illecito ingresso e l’indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini e irregolari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale partenopeo, su richiesta della locale Procura.

L’attività investigativa, avviata nel luglio 2019, ha consentito agli investigatori di individuare una consolidata consorteria che aveva come finalità principale il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul territorio italiano attraverso lo schema del cosiddetto “matrimonio di comodo” tra cittadini italiani compiacenti, che percepivano in cambio della loro disponibilità un corrispettivo in denaro, e cittadini extracomunitari, ai quali venivano richiesti fra 5.000 e 6.500 euro in contanti, che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.

Gli investigatori hanno ricostruito le ramificazioni dell’organizzazione localizzandone i componenti nei comuni di Napoli, Castel Volturno, Mondragone, San Cipriano d’Aversa e Avezzano.

Nel corso dell’attività d’indagine, inoltre, sono stati riscontrati più di quaranta matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume di affari di quasi 200mila euro quale provento dell’attività delittuosa.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

