MILANO (ITALPRESS) – “Fino al blackout” è il nuovo singolo di Baby K. Baby K non è solo il tag all’inizio di una canzone e nemmeno solo una hit estiva, è la cantautrice più cosmopolita del nostro paese (nata a Singapore ha viaggiato in lungo in largo prima di fermarsi per qualche anno in Gran Bretagna dove affondano le sue radici musicali e approdare poi in Italia) e proprio per questo, per la sua riconoscibilità e per il suo sound, le grandi aziende l’hanno scelta in questi anni per interpretare con la sua musica le loro campagne. Nella sua carriera ha raccolto non solo successi radio e da classifica ma anche 5 dischi d’Oro, 17 dischi di Platino e soprattutto un Disco di DIAMANTE grazie a “Roma – Bangkok”, unica canzone al femminile in Italia ad aver raggiunto questo traguardo (sono pochi gli artisti in generale che dalle certificazioni FIMI possono vantare di avere un disco di Diamante appeso in casa: Sia è l’unica donna internazionale che con Ed Sheeran e Luis Fonsi hanno ottenuto un Diamante per un singolo nel nostro paese mentre Jovanotti, Modà, Vasco Rossi, Ligabue e Renato Zero per un album). Dopo oltre 13 anni di carriera durante la quale ha alternato rap, pop e reggaeton cercando sempre qualcosa di nuovo, nuove influenze e nuovi mondi da esplorare, Baby K è tornata con il nuovo singolo, “Fino al blackout”, un brano che interpreta perfettamente la sua costante ricerca sonora e sposa la necessità di coniugare una musica che la rappresenti ad un testo che la racconti, come donna e come artista.

Claudia Judith Nahum (questo il suo vero nome), firma di “Fino al blackout” testo e musica e per la prima volta la produzione insieme a Macs (negli anni aveva già avuto modo di collaborare in fase di produzione ma mai era arrivata ad una presenza così importante nella chiusura di un brano). Il brano è accompagnato da un video che completa perfettamente e al contempo arricchisce la canzone. Nel video, girato da Matilde Composta e prodotto da Borotalco, Baby K interpreta se stessa: una donna di oggi, una donna combattiva, una donna che rivendica la propria indipendenza, l’amore per se stessa e la libertà di decidere della propria vita, della propria arte. “Fino al blackout” è stato scelto da Tezenis come colonna sonora della sua Swimwear Collection 2024.

