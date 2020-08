Il fine settimana del Pirelli Spanish Round del Campionato Mondiale Motul Fim Superbike presso il circuito di Jerez-Angel Nieto si è concluso tra gare piene di spettacolo. Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), dopo aver vinto Gara 1 di sabato, si riconferma campione anche in Gara 2, regalando così a Ducati una splendida doppietta e posizionandosi al primo posto della classifica di campionato a ventiquattro punti di distanza dal campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che si aggiudica in modo brillante la Gara Tissot Superpole. Nel WorldSSP600 l’italiano italiano Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team / Yamaha YZF R6) conquista la sua terza vittoria in campionato, confermandosi come il leader di questa stagione a quindici punti di distanza dal secondo classificato Jules Cluzel (GMT94 Yamaha / Yamaha YZF R6). Chiude il primo fine settimana europeo del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike la seconda gara della classe WorldSSP300, dove a trionfare è stato il pilota turco Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP300 / Yamaha YZF-R3). La seconda giornata del Pirelli Spanish Round a Jerez de la Frontera ha confermato l’eccellente performance della gamma slick da competizione Pirelli Diablo Superbike anche alle alte temperature, concludendo con successo una giornata che ha visto la quasi totalità delle griglie di partenza su pneumatici di gamma, ovvero prodotti che sono già regolarmente in vendita sul mercato. Protagonista della Gara Tissot Superpole è stata la super morbida di gamma SCX (opzione A) scelta dalla totalità della griglia ad eccezione di Bautista, Haslam e Sykes sulla SC0 di gamma (opzione B). Per l’anteriore, ad eccezione di Bautista sulla media SC2 (opzione C), la griglia ha preferito utilizzare la morbida di gamma SC1 (opzione B). In WorldSBK Gara 2 la maggior parte dei piloti conferma la scelta fatta in Gara 1, a dimostrazione delle performance dei pneumatici di gamma anteriore SC1 (opzione B) e posteriore SC0 (opzione B). A differenziarsi dal resto della griglia è Bautista con l’anteriore in mescola media SC2 (opzione C), per il posteriore Jonathan Rea che conferma invece la soluzione di sviluppo SC0 X1351 (opzione C) e Melandri, Gabellini e Lowes che hanno puntato sulla SCX di gamma (opzione A) anche per i venti giri di Gara 2. Nella Gara 2 WorldSSP, l’intera griglia di partenza ha confermato la scelta del giorno precedente e si è affidata alla SC0 di gamma (opzione A) per il posteriore. Per l’anteriore questa volta 12 piloti su 22 hanno scelto la SC2 di gamma (opzione B), mentre il resto della griglia ha utilizzato la più morbida SC1 di gamma (opzione A).

(ITALPRESS).