ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata del Campionato Sperimentale di Under 18 Serie A e B: dopo la vittoria per 3-0 contro il Milan, la Roma giocherà sul campo dell’Ascoli che ha fermato sul pari (1-1) nella prima giornata i campioni uscenti del Genoa. L’Inter, vittoriosa alla prima contro il Sassuolo, giocherà ad Empoli mentre l’Atalanta se la vedrà sul campo della Sampdoria. Nel girone A dell’Under 17, le capolista Genoa e Fiorentina (a punteggio pieno con 6 punti) giocheranno in casa contro Spezia ed Alessandria. La Juve, invece, è chiamata al riscatto contro la Cremonese dopo la sconfitta 4-3 per mano dell’Empoli. Nel girone B, il big match di giornata è senz’altro la sfida-derby tra Monza e Milan; l’Inter giocherà contro la Spal, il Vicenza se la vedrà con il Cagliari. Infine, nel gruppo C, turno di riposo per la Roma capolista: proverà ad approfittarne il Benevento per allungare in classifica affrontando la Ternana ancora con 0 punti. Tra le altre sfide di cartello, Perugia-Napoli e Reggina-Lazio. Questo fine settimana vedrà il debutto anche dei giovanissimi Under 16 Serie A e B, con il medesimo calendario per le due categorie. Nel gruppo A, la prima giornata vedrà la super sfida tra Monza e Juventus e l’altra gara di cartello tra Torino e Sampdoria; il girone B vedrà Milan-Vicenza e Pordenone-Inter; sfide di cartello del gruppo C saranno Parma-Fiorentina e Ternana-Empoli; infine, nel gruppo D ci saranno, tra le altre gare, Cosenza-Roma e Lecce-Napoli. Come per Under 16 e 15 A-B, domenica prenderà il via anche il Campionato Giovanile di Under 17 e Under 15 di Serie C: entrambe le categorie avranno 6 gironi (dalla A alla E) divisi per aree geografiche per consentire nel miglior modo possibile gli spostamenti dei ragazzi e delle loro società.

(ITALPRESS).