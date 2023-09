ROMA (ITALPRESS) – Novità nel management di Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del gruppo Nomad Foods. L’azienda annuncia due nomine di alto profilo, che consolidano ulteriormente la sua posizione di riferimento nel mercato. Renato Roca è il nuovo Country Manager di Findus Italy, mentre Alessandro Solazzi assume la posizione di Marketing Director Southern Europe.

Nel corso degli anni, Renato Roca ha assunto ruoli di crescente

responsabilità nel gruppo Nomad Foods, contribuendo a sviluppare soluzioni innovative e a guidare l’azienda verso il successo. La sua ultima esperienza è stata quella di Country Manager Findus Svizzera, in cui ha guidato l’azienda ad una completa e proficua integrazione nel gruppo Nomad Foods dopo l’acquisizione completata nel dicembre 2020. Precedentemente Roca, dopo una ventennale esperienza in Unilever con ruoli di crescente responsabilità nel Marketing e nelle Vendite, aveva già ricoperto il ruolo di Marketing Director in Findus Italia e Southern Europe dal 2014 al 2020. Roca succede a Felix Fròhner.

“Sono entusiasta di tornare in Italia e di avere l’opportunità di contribuire ulteriormente al successo di Findus. Sarà un onore lavorare con il team per continuare a guidare l’azienda e consolidare la posizione di leadership nel mercato italiano, promuovendo una crescita sostenibile e mantenendo gli elevati standard di qualità che il marchio rappresenta, consapevole delle sfide che ci attendono”.

Alessandro Solazzi negli ultimi anni ha ricoperto diverse cariche commerciali all’interno del Gruppo Nomad Foods, tra cui il più recente ruolo di European Category Director, nel quale ha contribuito allo sviluppo della strategia Marketing per le categorie Pesce e Vegetali a livello europeo. Precedentemente Solazzi ha lavorato per 12 anni in Nestlè in diversi Paesi e adesso fa il suo ritorno in Italia portando con sè competenze strategiche di alto livello, assumendo il ruolo di Marketing Director Southern Europe (Italia, Spagna, Portogallo). Solazzi succede a Carly Arnold.

“Assumere l’incarico di Marketing Director è per me una sfida e sono grato per la fiducia che l’azienda ha riposto in me. Nel corso degli anni, ho acquisito una profonda conoscenza nel settore frozen a livello europeo. Mi impegnerò a proseguire il percorso di successo del brand Findus, elaborando strategie di leadership e promuovendo prodotti di qualità per soddisfare le esigenze dei nostri consumatori”.

