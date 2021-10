ROMA (ITALPRESS) – L’intera filiera associativa dell’automotive, della logistica e dell’autotrasporto – Anfia, Anita, Federauto, Unatras, Unrae – accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala globale di materie prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle consegne dei veicoli industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.

“Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’imposta al 10% (ex Superammortamento)”, si legge in una nota.

Le Associazioni firmatarie, “pur consapevoli che si tratti di una misura trasversale”, hanno sensibilizzato i Ministeri competenti “per prevedere un intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi”.

