Figliuolo “Possibile estensione AstraZeneca agli under 60”

“È probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero la revisione dovuta all’esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandare AstraZeneca anche per gli under 60”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, nel corso dell’inaugurazione del centro vaccinale all’interno del polo natatorio di Ostia. mac/trg