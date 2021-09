PALERMO (ITALPRESS) – “Sono contento che in Sicilia i dati sui vaccini stiano migliorando: all’inizio c’è stata un pò di diffidenza”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, all’Ismett di Palermo per dare avvio alla campagna per la terza dose di vaccino dedicata agli immunodepressi e trapiantati. Il Commissario per l’emergenza Covid si è poi recato all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.

“Sono onorato e grato alla Sicilia per l’accoglienza davvero calorosa – ha dichiarato -. Sono stato all’Ismett e ho potuto vedere il lavoro di grande qualità e professionalità nei confronti di chi è meno fortunato di noi, di chi soffre. Per il Covid siamo partiti con le terze dosi per coloro i quali sono immunocompromessi, qui in Sicilia sono circa 100 mila. Oggi ne hanno inoculato più di mille. Poi sono venuto qui alla Fiera dove si sta facendo un grande lavoro di squadra e si cerca di convincere le persone con tampone e vaccino, che è una bella iniziativa”.

(ITALPRESS).