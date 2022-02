ROMA (ITALPRESS) – “Fifa e Uefa hanno sospeso i club e le Nazionali russe da tutte le competizioni”. Lo hanno reso noto le due organizzazioni del calcio in una nota congiunta. “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa hanno deciso insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a tutte le competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso”, si legge nella comunicato stampa. “Il calcio è pienamente unito ed esprime piena solidarietà a tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti (Fifa e Uefa) sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”, concludono le due organizzazioni del calcio.

