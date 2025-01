VENEZIA (ITALPRESS) – “Il modello tradizionale di agricoltura vive già una fase di transizione, gravata da difficoltà legate al clima, all’aumento dei costi di produzione, ai conflitti. In questo contesto, l’innovazione e la tecnologia possono dare un contributo determinante per una gestione virtuosa delle aziende, ad esempio nel monitoraggio delle attività agricole, nel controllo della risorsa idrica, nella valutazione dei danni del clima, nella prevenzione di patologie che minacciano quotidianamente i nostri raccolti”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner inaugurando stamattina a Verona Fieragricola Tech, la fiera dedicata all’innovazione nel settore Primario.

“E’ impensabile oggi, proprio alla luce della crisi produttiva legata a diversi fattori – aggiunge Caner – che un’azienda possa prescindere dalla digitalizzazione, dalle nuove tecnologie, dall’utilizzo anche dei dati satellitari. Ne parleremo nuovamente anche quest’anno a maggio durante Space Meetings Veneto, dove porteremo le ultime novità dell’agritech. E’ in questa direzione che la Regione sta indirizzando la ricerca di nuove soluzioni per l’agricoltura di precisione, basate su dati, analisi, tracciabilità dei processi”.

“In questo percorso – continua l’assessore – il Veneto non lascia soli i propri agricoltori: nella passata programmazione PSR 2014/2022 abbiamo destinato alla ricerca tecnologica delle aziende 25 milioni, 5,7 dei quali per l’agricoltura di precisione. Nella programmazione 2023/2027 abbiamo già raccolto 19 domande di finanziamento per circa 6,5 milioni relative all’agricoltura di precisione, all’applicazione di tecnologie digitali e all’uso dell’IA per il riconoscimento di malattie in campo, allo sviluppo di sistemi digitali per favorire le filiere forestali e all’elaborazione di strumenti geospaziali per un efficientamento della concimazione”.

“Infine, 1065 sono le domande finanziate per una somma di 20,9 milioni di euro con il bando PNRR per l’ammodernamento di macchine ed attrezzature agricole; l’obiettivo è di agevolare le imprese che vogliano acquisire macchine che possano ‘dialogarè con i sistemi di gestione e raccolta dei dati per ottimizzare l’uso dei fattori produttivi (suolo, acqua, concimi, diserbanti e prodotti fitoiatrici)” conclude.

– Foto: ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).