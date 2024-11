MILANO (ITALPRESS) – L’11 e il 12 novembre presso gli spazi di Monte Rosa 91 si terrà la prima edizione di Mets Milano Emerging Technologies Summit manifestazione organizzata da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, dedicata all’applicazione delle tecnologie emergenti per il business.e sarà RoBee, il robot umanoide cognitivo e guidato dall’intelligenza artificiale creato da Oversonic Robotics, ad aprire i lavori con un suo personalissimo speech. METS è un’iniziativa dedicata all’applicazione reale delle tecnologie emergenti per il business, con uno sguardo sempre rivolto alle lessons learned acquisite, all’attualità e a quel presente esteso che chiamiamo futuro. Un mix di fattori straordinari che hanno portato anche al coinvolgimento di content partner d’eccellenza, come Microsoft Italia, istituzioni nazionali e internazionali, come la Commissione Europea, il MADE Competence Center, l’ITI – Information Technology Industry Council, il Politecnico di Milano, l’Istituto Italiano di Tecnologia, e la Fondazione Bruno Kessler, oltre che di associazioni di categoria come Assintel, AIdAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Anitec-Assinform e AssoSoftware, oltre che al supporto di realtà come McKinsey & Company che realizzerà una sessione dedicata al mondo del marketing.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Fiera Milano