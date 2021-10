MILANO (ITALPRESS) – Due realtà protagoniste assolute del tessuto socio-economico milanese si incontrano per dar vita ad un accordo teso a organizzare e promuovere un ampio ventaglio di iniziative in pieno centro città, sfruttando al 100% le potenzialità e il fascino dei Milano City Studios. Fiera Milano, il maggior operatore fieristico e congressuale in Italia e uno dei principali al mondo e Big Spaces, la società di Venue Management che gestisce per conto di COIMA sgr tutti gli spazi del Distretto di Porta Nuova, hanno siglato un accordo di collaborazione. L’intesa prevede che Fiera Milano possa utilizzare gli spazi di Milano City Studios, le innovative location del distretto più attivo della città, per ospitare eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche e agli appuntamenti congressuali. In un mosaico di oltre 20mila mq complessivi dal forte impatto visivo e ad alto tasso tecnologico, distribuite a macchia di leopardo fra i grattacieli del Distretto di Porta Nuova e il verde dei parchi e dei giardini circostanti. Si tratta di aree indoor e outdoor; in Italia, ad oggi, non esiste niente di paragonabile per dimensioni, versatilità e architetture.

“Non è solo una partnership fra due parti in gioco, credo davvero che questa collaborazione appena sancita rappresenti anche un bel segnale di ottimismo, un inno alla ripartenza, che Milano lancia non solo per la Event Industry ma per tutto il sistema economico/imprenditoriale del Paese.” – sottolinea Andrea Baccuini, ceo di Big Spaces – “Fin dagli esordi, poco più di un anno fa, il progetto dei Milano City Studios si è posto un obiettivo sfidante: riuscire a posizionare il distretto di Portanuova come un hub di location in grado non solo di garantire una gamma completa di servizi e soluzioni, ma anche di regalare scenari iconici e linfa creativa. Un progetto per la città capace di interagire con i principali player del contesto urbano e, al contempo, di stimolare e cogliere pienamente le dinamiche di un turismo business in continua evoluzione”.

“Questo accordo ci consente di avere uno spazio prestigioso in una delle zone più attrattive della città” commenta Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “La collaborazione con Big Spaces è lo sviluppo naturale di quanto accade durante le manifestazioni fieristiche.

Fiera Milano, infatti, è parte integrante di tutta la città che si anima in occasione delle più importanti manifestazioni, sviluppando un contagio diffuso che rende sempre più attrattiva Milano, tanto da farla diventare una meta turistica di primo piano. Quindi, da oggi, oltre al quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho) e al centro congressuale MiCo – Milano Convention Centre, potremo contare su un nuovo hub strategico nel cuore di Milano che si presta perfettamente ad ospitare presentazioni, happening e cene di gala e, ancora, spettacoli ed eventi ‘fuori salonè che per loro natura necessitano di un contesto cittadino”.

