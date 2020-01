FIERA DI SANT’ORSO IL 30 E 31 GENNAIO AD AOSTA

È stato presentato oggi, nella sala del Priorato di Sant’Orso, il programma della 1020a Fiera di Sant’Orso che, come da tradizione, si svolgerà il 30 e il 31 gennaio nel centro storico di Aosta.

Un viaggio lungo 1020 anni, un motivo di orgoglio per ogni valdostano e un magnifico omaggio da offrire a tutti gli ospiti che verranno a trovarci da ogni parte del mondo – dichiara l’Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato Renzo Testolin. – La Foire, grazie ai nostri 1000 artigiani, sarà ancora una volta una stupenda vetrina del savoir faire tradizionale della nostra regione, un unicum nelle Alpi e un ottimo esempio di cosa la Valle d’Aosta può offrire quando c’è unità di intenti. Sarà ancora una volta – prosegue l’Assessore Testolin – l’esempio di come la nostra comunità abbia piacere di riconoscersi con orgoglio nella propria cultura, nelle proprie tradizioni, nel proprio territorio e nei suoi valori. Grazie a tutti coloro che con impegno e disponibilità contribuiranno a rendere all’altezza del suo ruolo la 1020a edizione della Foire.

Saranno 1.119 gli artigiani partecipanti, di cui 908 nel settore tradizionale ed equiparato, 188 nel settore non tradizionale e 23 per quanto riguarda i corsi e le scuole di artigianato. Dei 908 del settore tradizionale ed equiparato, 81 sono gli iscritti all’Atelier des Métiers, il padiglione di Piazza Chanoux che ospita tradizionalmente gli artigiani professionisti.

(ITALPRESS).