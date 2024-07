ROMA (ITALPRESS) – “E’ motivo di soddisfazione aver ascoltato dalla rieletta presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affermare quanto da tempo dicono gli editori della Fieg: l’Unione europea deve sostenere la stampa e garantire che le regole siano osservate anche dai giganti digitali”. Così il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, commenta l’impegno ad aiutare i giornali contenuto nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2024-2026 presentato ieri a Strasburgo. “Il settore – ha affermato il presidente della Fieg – attraversa una crisi senza precedenti che necessita di immediati e concreti interventi di sostegno, a livello europeo, e a livello nazionale. Giudichiamo positivamente anche quanto sostenuto dal presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, nella Relazione annuale al Parlamento tenuta ieri a Roma e dal sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini, che hanno posto, alla luce della situazione della stampa quotidiana e periodica, la necessità di una nuova legge sull’editoria. Il tempo delle scelte è adesso. E’ auspicabile – ha concluso Riffeser – che le buone intenzioni della presidente della Commissione europea non rimangano tali e che il Governo avvii subito i lavori per una nuova legge sull’editoria”.

