ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un incontro molto proficuo, dove non solo abbiamo ribadito l’amicizia tra le nostre due nazioni, i nostri popoli ma abbiamo stabilito ancora una volta che le relazioni diplomatiche tra i parlamenti italiano e bulgaro è fondamentale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine della visita al parlamento bulgaro.

“Proprio per rafforzare la nostra cooperazione parlamentare, che ritengo strategica e fondamentale, ho invitato ufficialmente il presidente Nikola Minchev ad una visita ufficiale alla Camera dei Deputati” ha aggiunto “gli argomenti trattati sono stati tanti, abbiamo affrontato il tema della guerra in Ucraina, ci siamo detti che Putin non si aspettava una risposta così unita e forte da parte dell’Unione Europea, e questo è stato un dato assolutamente positivo, e che l’Unione Europea deve continuare su questa strada: essere una forza unita, un’unione politicamente rilevante nello scenario internazionale”.

Per il presidente Fico “dopo un recovery per la pandemia sono convinto ne serva uno anche per l’energia, ci siamo detti che vanno rafforzati i rapporti tra Italia e Bulgaria dal punto di vista commerciale, e abbiamo parlato dell’allargamento dei Balcani occidentali perchè l’Italia reputa assolutamente strategico l’allargamento all’interno dell’Unione Europea, soprattutto in un periodo così difficile e particolare, quindi i processi vanno assolutamente accelerati”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

