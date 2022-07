IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Milano ha ricevuto al Cairo la bandiera della Fie, è dunque partito il conto alla rovescia per l’ottavo Mondiale che verrà ospitato dall’Italia, per la prima volta in una città “culla” della scherma internazionale quale è il capoluogo lombardo. E’ pronto il presidente del comitato organizzatore Milano 2023 Marco Fichera, questa volta a seguire il Mondiale dopo tanti anni in veste di dirigente e non da atleta. “Sono venuto per imparare, penso serva vedere i pro e contro di un evento che ci aspettiamo e prospettiamo di organizzare nel modo migliore possibile. Milano 2023 sarà il Mondiale di tutti, dello sport di base, dell’alto livello, delle associazioni, insomma quel sogno che la scherma italiana aspetta da 12 anni e che Milano aspetta da sempre visto che è il primo Mondiale che ospiterà. Credo che ci aspetti un ultimo minuto intenso di un assalto che arriveremo a portare alla vittoria e sarà un Mondiale di altissimo livello per tutti” ha detto Fichera. “Ogni posto ha le sue connotazioni e penso sia complicato definire le modalità da replicare o meno. Serve dare più vicinanza agli atleti per evitare quei piccoli ritardi che ci creano per gli spostamenti”.

Il dirigente siciliano annuncia che quello di Milano “sarà un Mondiale d’insieme, sarà molto grande come spazi (circa 13.000 mq per le fasi di competizione, con oltre 30 pedane, ndr), che cercheremo di rendere unico nel suo genere perchè nonostante quest’ampiezza cercheremo di renderlo vicino agli atleti anche negli spazi. Chiediamo il loro aiuto per far funzionare tutto, tutti insieme faremo arrivare il meglio anche nelle case degli italiani” ha detto l’ex spadista, argento olimpico a squadre alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. “Dopo dodici edizioni consecutive tra Mondiali e Olimpiadi, per me è stato diverso guardare dagli spalti e non essere in pedana, comunque ho seguito i miei compagni tifando per loro ed ho potuto conoscere delle emozioni che non avevo vissuto ad un Mondiale come atleta. I ragazzi hanno fatto tutti ottime prestazioni, non si può uscire con solo vittorie. Le finali perse sono state combattute, ma siamo molto in alto nel medagliere”.

