Fichera “Mondiali scherma 2023 a Milano saranno d’insieme e di tutti”

Milano ha ricevuto al Cairo la bandiera della Fie. É dunque partito il conto alla rovescia per l'ottavo Mondiale che verrà ospitato dall'Italia, per la prima volta in una città "culla" della scherma internazionale quale è il capoluogo lombardo. gm/gtr