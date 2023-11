Fibra ottica, Amenta (Anci) “Cablare isole minori siciliane colma gap”

PALERMO (ITALPRESS) - "Finalmente attiviamo strumenti di grande competitività e attrattività di questi luoghi in termini di servizi non solo nei confronti delle imprese ma anche per chi viene a vivere in queste isole e per i turisti. Opera importantissima che fa parte del ragionamento sul Pnrr che punta alla digitalizzazione del territorio nazionale e quindi anche delle isole minori. Questa iniziativa, quindi, va a colmare questo gap". Lo ha detto Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia in occasione della presentazione del Piano "Collegamento Isole Minori", a bordo della nave posacavi "Teliri", attraccata per l'occasione al Molo Sammuzzo di Palermo. xd6/col3/gtr