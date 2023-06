VARESE (ITALPRESS) – Anche per quest’anno il Comitato organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese, si è aggiudicato l’organizzazione della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio 2023. L’appuntamento varesino coinvolgerà il maggior numero di partecipanti: circa 700 atleti provenienti da oltre 40 nazioni, oltre a staff e accompagnatori. L’Italia sarà presente con una squadra numerosa e molto competitiva capitanata dalle campionesse Olimpiche nella specialità dei doppi pesi leggeri femminile della varesina Federica Cesarini con Valentina Rodini. La tappa di Varese sarà l’unica che ospiterà le specialità Olimpiche con quelle Paralimpiche. Inoltre, l’area gare avrà ampia accessibilità per tutti i cittadini. Alte prestazioni e sicurezza saranno garantite anche per quanto riguarda l’aspetto tecnologico della manifestazione sportiva grazie a Open Fiber e alla sua rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra integrale) che garantirà la velocità di connessione fino a 10 Gigabit/sec di tipo dedicato. Il sito della Schiranna fa parte del progetto di espansione della copertura relativa alle aree grigie grazie al Piano Italia 1 Giga finanziato con i fondi del PNRR.

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nella strategia italiana per la banda ultra larga guidata da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. L’infrastruttura di Open Fiber si estende così nella città di Varese, dove l’azienda ha sostenuto un investimento privato di circa 11 milioni di euro e ha raggiunto oltre 28.500 unità immobiliari con un piano di posa dell’infrastruttura già concluso. Cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni possono, quindi, già beneficiare dei servizi digitali che una rete di ultima generazione può supportare attraverso gli operatori partner. “Eventi importanti come quello dei Mondiali di Canottaggio – dichiara il sindaco di Varese Davide Galimberti – sono possibili anche grazie a una dotazione tecnologica innovativa e alla fiducia di partner che credono nel valore di appuntamenti sportivi come quello che animerà il nostro lago questo fine settimana. Una collaborazione che fa crescere il nostro territorio, grazie all’estensione della fibra in tutta la città, e ci consente di poter ospitare i Mondiali di Canottaggio a Varese”.

Anche il direttore generale della manifestazione Pierpaolo Frattini ribadisce “Quanto sia importante, in eventi come questo, avere a supporto dotazioni tecnologiche che consentono a tutti di svolgere al meglio il proprio lavoro. A partire dai tanti media presenti che daranno una visibilità internazionale ai Mondiali grazie alla infrastruttura in fibra ottica FTTH di Open Fiber”.

– Foto ufficio stampa Open Fiber –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]