TORINO (ITALPRESS) – Fiat e Fiat Professional semplificano le gamme per offrire una customer experience ancora più immediata e intuitiva. Per la prima volta, infatti, i due brand consentono ai clienti di scegliere una nuova vettura o un nuovo veicolo commerciale leggero in soli tre semplici passaggi, sia online sul sito commerciale dei brand che offline presso le concessionarie.

Con la nuova gamma, tutto quello che il cliente deve fare è decidere come caratterizzare la propria auto scegliendo il modello, il colore e i pack di dotazioni per configurare il suo nuovo veicolo. Sono disponibili tre diversi pack di dotazioni (Style, Tech e Comfort), che riflettono i gusti e rispondono alle esigenze dei clienti Fiat. I pack sono stati progettati in modo da non offrire lo stesso contenuto su pack diversi, così da poter essere combinati tra loro senza alcuna restrizione o complicazione per il cliente. Infine, per soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti più esigenti, Fiat offre una soluzione semplice ma completa. Una versione top di gamma che rappresenta l’espressione più accessoriata e completa, disponibile su tutti i modelli. Questa versione full-optional include tutti i contenuti dei tre pacchetti più altre caratteristiche. La versione top di gamma offerta sulla Nuova 500 è ancora l’esclusiva “La Prima by Bocelli”. La nuova logica di gamma viene adottata da Fiat Professional sviluppando, in modo dedicato, il concetto di semplificazione applicato da Fiat. Dunque, anche i veicoli commerciali saranno disponibili in un singolo allestimento ma, vista la complessità e la specificità di ciascun mezzo, l’offerta includerà diversi tipi di carrozzeria e pack speciali “fit for mission” per adattare il prodotto alle diverse esigenze professionali dei clienti. Appositamente studiati per soddisfare le principali categorie – “Capabilities and Conversion”, “Comfort and Functionalities”, “Safety and Driving Support” e “Style” – i diversi pack possono essere arricchiti da dotazioni singole in modo da creare una soluzione ” su misura” in base alle specifiche esigenze professionali.

