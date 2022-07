TORINO (ITALPRESS) – Fiat presenta il Sanitizing Glove Box, un contenuto innovativo e rilevante che aiuta a incrementare l’igiene sulla superficie degli oggetti personali. Per farne apprezzare la grande facilità di utilizzo, il brand ha realizzato due nuovi video online che raccontano quanto sia importante sanificare gli oggetti di uso quotidiano. Protagonista del video “Touch” è una mano che prima entra in contatto con oggetti poco puliti – quali un carrello della spesa, la tastiera del bancomat, le scale mobili della metro – per poi afferrare lo smartphone. Sono situazioni che avvengono nella quotidianità e che spesso nascondono insidie batteriche. In aiuto viene il Sanitizing Glove Box: basta infatti riporre il proprio cellulare nel cassettino e avviare la procedura di sanificazione. Nel secondo video, intitolato “Washing machine”, la stessa mano mette nella lavatrice un portafoglio, un mazzo di chiavi dell’auto, degli occhiali da sole e un cellulare. Avviato l’elettrodomestico, il rumore degli oggetti che girano nel cestello diventa sempre più fastidioso. Con tono ironico, il claim afferma “Dev’esserci un modo migliore per igienizzare i tuoi oggetti personali”, riferendosi al Sanitizing Glove Box. Entrambi i video sono stati realizzati dall’agenzia creativa Prodigious e portano la firma del regista Giovanni Battista Bacilieri. La colonna sonora è dei maestri Flavio Ibba e Stefano Switala, pubblicata da Red Rose Productions. Disponibile su Nuova (500) RED e Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, il dispositivo prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti. Al cliente basterà depositarli nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale. Un indicatore blu esterno e un segnale acustico lo informeranno quando il ciclo di irradiazione, della durata di tre minuti, è completato.

