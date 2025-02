TORINO (ITALPRESS) – FIAT durante la serata finale del Festival di Sanremo porterà la “Felicità” nelle case degli italiani. Infatti, lo spot di lancio della Grande Panda – che scorre sulle note di “Felicità” di Al Bano – andrà on-air, per la prima volta, proprio in occasione della più importante kermesse canora italiana. Un “omaggio” di FIAT al Festival di Sanremo che dedica l’anteprima del suo spot di lancio di Grande Panda alla serata finale che decreterà il vincitore di Sanremo. La campagna pubblicitaria, realizzata dall’agenzia M&C Saatchi EU, racconta i valori della felicità, semplicità e accessibilità incarnati dalla Grande Panda in un’atmosfera gioiosa e colorata. Mette in risalto le soluzioni semplici, sostenibili ma ingegnose del nuovo family mover che rispondono alle esigenze quotidiane, semplificando la vita dei nostri clienti. Progettata a Torino presso il Centro Stile FIAT, Grande Panda trae ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80 e guida il marchio verso il futuro con una forte personalità e soluzioni innovative uniche come, ad esempio, il cavo di ricarica integrato e retrattile per la prima volta su una vettura elettrica.

Le offerte di lancio di Grande Panda riflettono il DNA di FIAT sull’accessibilità e la sostenibilità come testimoniano la versione ibrida con cambio automatico “easy drive” offerta in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima a partire da 16.950 € (*) insieme alla versione elettrica in due allestimenti: la top di gamma Grande Panda “La Prima” e la (Grande Panda)RED con un’offerta di lancio a 22.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La Grande Panda, sia ibrida che elettrica, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo. FIAT con numerose collaborazioni con artisti italiani ha sempre celebrato la musica italiana che è stata la colonna sonora dei lanci dei nuovi modelli. E’ il caso della collaborazione con Andrea Bocelli per la Fiat 500e “La Prima by Bocelli”, protagonista anche del video musicale del brano “Tempo” di Matteo Bocelli; del video di auguri per il nuovo anno all’Italia sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni e Alfa e anche del tributo a Domenico Modugno con lo spot di Fiat 600 Hybrid accompagnato dalle note del celebre brano “Tu si ‘na cosa grande”, tutti cantanti che con Al Bano sono stati premiati al Festival di Sanremo.

La connessione tra il marchio e la musica è sottolineata dalla presenza di FIAT a Sanremo durante la kermesse musicale, in collaborazione con il partner radiofonico RDS. In questa occasione FIAT espone Grande Panda e 600 in piazza Muccioli nei pressi del teatro Ariston, che nei giorni sanremesi rappresenta il tempio della musica italiana. In occasione del Festival, il marchio invita il pubblico presente in loco a cantare il brano “Felicità” a bordo di Grande Panda. Sarà possibile riprendere e postare il momento gioioso sui social, e partecipare al concorso che, attraverso una votazione, premia i vincitori con un comodato d’uso gratuito della Grande Panda della durata di sei mesi.

foto: ufficio stampa Stellantis

