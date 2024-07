TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto al Lingotto, a Torino, l’evento “Smiling to the future” con cui si è celebrato il 125º anniversario di FIAT – un traguardo che solo pochissime case automobilistiche nel mondo possono annoverare – e al contempo si è aperto un nuovo capitolo della sua lunga storia costellata di successi, rilevanza sociale e leadership, tutti alimentati da un approccio orientato al cliente. All’evento hanno partecipato esponenti della stampa internazionale, rappresentanti delle istituzioni pubbliche – tra cui il Ministro per l’Impresa e il Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, Vice Presidente del Senato, la Sen. Licia Ronzulli, Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, l’On. Alberto Luigi Gusmeroli, il Presidente della Regione, Alberto Cirio, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo – e i vertici di Stellantis: John Elkann, Presidente di Stellantis, Carlos Tavares, CEO di Stellantis e Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis.

John Elkann, Presidente di Stellantis, ha dichiarato: “Fiat nasce nel 1899 dalla passione per il progresso. Fu tra le poche società che riuscì a passare da una fase artigianale all’era industriale. Ha rappresentato per milioni di persone la libertà di spostarsi ovunque, e di farlo con stile. Per 125 anni non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno permesso che quella startup torinese potesse diventare oggi Stellantis, uno dei più grandi costruttori di automobili al mondo”.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha affermato: “Sono lieto di essere nella casa di FIAT a Torino per celebrare i suoi 125 anni e condividere l’emozione di un simile evento con tutti gli stakeholder. FIAT è uno dei marchi più iconici della nostra costellazione Stellantis e porta l’italianità nel cuore dei nostri clienti in tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo, è il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume. E’ leader nei quattro mercati domestici nel mondo: Italia, Brasile, Turchia e Algeria. Il suo obiettivo è offrire una mobilità pulita, sicura ed accessibile ai cittadini di tutto il mondo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno a cuore FIAT da generazioni e che lavorano duramente ogni giorno per garantire altri 125 anni ricchi di storia. Il team Fiat condivide la stessa passione e lo stesso desiderio di offrire un sorriso ai nostri clienti”.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis, ha aggiunto: “FIAT è stata sinonimo di rilevanza sociale negli ultimi 125 anni, offrendo ai nostri clienti ciò di cui hanno realmente bisogno, coerentemente con i tempi che vivono. I nostri clienti vogliono city car iconiche e accessibili, compatte frugali e inclusive, mobilità per le famiglie, veicoli commerciali e, infine, Abarth per il divertimento quotidiano, che è esattamente ciò che FIAT offre. Oggi abbiamo annunciato il ritorno di FIAT nel mercato mainstream globale sulla base di 3 pilastri: design e sviluppo italiani, piattaforme globali e rilevanza locale – e la Grande Panda è la prima vettura della nostra nuova famiglia globale. Pertanto, nel prossimo decennio, avremo l’offerta giusta per ogni cliente. Perchè per noi il Cliente è al centro di tutto”.

L’11 luglio 1899 a Torino, veniva firmato l’atto costitutivo della “Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili – Torino”. Oggi, dopo milioni di auto prodotte, esiste un fil rouge che lega passato, presente e futuro del Brand, ovvero quel particolare modo di concepire l’auto che tuttora è un tratto distintivo del marchio a livello globale. Nascono così creazioni che semplificano la vita di ogni giorno e portano la gioia nelle strade del mondo. Special guest delle celebrazioni la 500e Giorgio Armani, la raffinata Limited Edition che avrà una distribuzione globale coniugando l’eccellenza del “Made in Italy” con la mobilità sostenibile. Riflettori puntati anche sulla Fiat Grande Panda, il nuovo modello globale che inaugura una nuova era del marchio italiano, oltre ad essere la capostipite di una nuova generazione di vetture FIAT. E proprio all’evento sono state trasmesse le prime immagini reali degli altri due modelli della nuova famiglia globale – un SUV e una fastback – che erano stati presentati lo scorso febbraio, sottoforma di concept, e che ora sono già in una fase di sviluppo avanzato per essere lanciati nei prossimi anni.

Ha chiuso l’evento celebrativo torinese una suggestiva parata di vetture d’epoca e attuali di FIAT divise per gruppi – icone, cittadine, utilitarie, familiari e veicoli commerciali leggeri – che hanno sfilato sulla leggendaria pista del Lingotto in rappresentanza dell’immenso patrimonio tecnologico e storico del marchio globale italiano. D’altronde fin dalle sue origini FIAT ha mostrato la sua forte vocazione all’internazionalità, con modelli che sono stati prodotti in tutto il mondo, ma sempre mantenendo “testa e cuore” nel capoluogo piemontese dove è nata. E oggi, grazie alle sinergie e alle opportunità presenti nel Gruppo, con la Grande Panda parte una nuova stagione per FIAT caratterizzata da inclusività, ingegnosità, stile italiano e spirito globale.

Una partnership tra Giorgio Armani e FIAT è stata annunciata in occasione dell’anniversario di FIAT, che simbolicamente coincide con il compleanno di Armani.

Questi due marchi italiani riconosciuti a livello globale, che avevano già collaborato nel 2020 con il lancio di un esclusivo modello unico della 500e, hanno unito le forze per creare quella che potrebbe essere la massima espressione del Made in Italy su quattro ruote: la 500e Giorgio Armani. Mai prima d’ora due icone globali, che rappresentano il design, lo stile, l’artigianato, l’ingegnosità e il successo italiani, si erano unite per creare un “instant classic” di questo tipo. Come suggerito dallo spot andato in onda durante l’evento, è una vettura da indossare, non da guidare, e un tributo alla maestria di Giorgio Armani e del Centro Stile FIAT di Torino. Il designer ha lavorato per mesi a stretto contatto con il team di FIAT per condensare le anime dei due marchi in un’unica opera. Sono state qui utilizzate la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e cura per i materiali, i colori e lo stile, che solitamente vengono dedicate a nuove vetture o a collezioni di moda. Oggi, FIAT e Giorgio Armani hanno sfilato insieme su “La Pista 500” con la nuova 500e Giorgio Armani.

