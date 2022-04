ROMA (ITALPRESS) – In visita da Papa Francesco il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, insieme ai fratelli Fausto e Martino e alla famiglia Fiasconaro al completo, accompagnata da Padre Paolo Fiasconaro. Un momento di intensa commozione e di silenzio carico di significato, l’occasione per donare al Pontefice la Colomba della Pace. Un dolce dalla forte valenza simbolica, decorato per l’occasione con due colombi impreziositi da nastri con i colori dell’Ucraina.

Da oltre vent’anni la Famiglia Fiasconaro intrattiene rapporti di amicizia e vicinanza alla Santa Sede: da Papa Giovanni Paolo II a Benedetto XIX, tutti i Pontefici hanno potuto apprezzare le migliori creazioni dolciarie dell’azienda siciliana ed i valori che distinguono la sua storia imprenditoriale.

(ITALPRESS).

