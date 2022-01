ROMA (ITALPRESS) – Un altro prestigioso incarico per il presidente di FIAIP Toscana Simone Beni, che è stato eletto all’unanimità presidente della Giunta Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Beni sarà affiancato dai nuovi vicepresidenti Agata Contursi di FIAIP Puglia ed Emanuele Fiori di FIAIP Marche. La Giunta Nazionale è l’organo federativo costituito dai presidenti regionali FIAIP e, in base ai compiti attribuiti dallo Statuto, ha la funzione di supervisionare le attività del Comitato Esecutivo, verificare il perseguimento degli indirizzi politici della Federazione e approntare documenti di indirizzo e programmatici da rimettere al Comitato Esecutivo.

“Sono estremamente orgoglioso di aver ricevuto un voto unanime ed il consenso di tutti i presenti alla mia elezione. Insieme ai vicepresidenti Agata Contursi e Emanuele Fiori – sottolinea Simone Beni – ci impegneremo a valorizzare al massimo la funzione strategica della Giunta Nazionale quale determinante anello di congiunzione tra il Territorio e il Nazionale”.

“Provo un forte senso di responsabilità – prosegue Beni – che mi porta ad intensificare l’impegno e preparare con spirito fattivo e propositivo il lavoro che ci attende, la condivisione delle idee e il costante confronto tra di noi sarà il propulsore di ogni progetto”. “Già nel corso della prima riunione – conclude il nuovo presidente della Giunta Nazionale FIAIP – abbiamo analizzato il Bilancio Preventivo e designato le nomine per le cariche ancora da rinnovare. Inoltre sono stati presentati il riassetto delle società controllate, nuovi progetti federativi e la vision per il Centro Studi, uscendo con una linea unica, precisa e concordata. Ci sono tutte le premesse per far bene, daremo il nostro fattivo contributo per riuscirci”.

(ITALPRESS).

