Cambio al vertice della Fiaip di Torino: Claudia Gallipoli è la nuova presidente, raccoglie l’eredità del presidente uscente Aurelio Amerio e sarà alla guida del collegio provinciale della Federazione italiana agenti immobiliari con un mandato quadriennale, dal 2021 al 2025. Già consigliera provinciale, è una consulente immobiliare di lungo corso con un’esperienza trentennale nel settore. “Ringrazio il Consiglio per la fiducia dimostrata conferendomi questo incarico. Il mio impegno sarà quello di proseguire nel percorso intrapreso da chi mi ha preceduta, per continuare a dare voce al settore e far crescere la nostra realtà”, commenta la neo presidente Gallipoli. “Il dialogo e il confronto saranno alla base della nostra azione federativa, saremo una squadra in cui ognuno farà la propria parte. Ci attendono sfide importanti, ma lavorando insieme sapremo andare nella giusta direzione”, aggiunge. “La lotta all’abusivismo – sottolinea la neo presidente – è uno dei nostri compiti principali, per onorare la trasparenza e la correttezza delle mediazioni condotte da agenti qualificati e professionali. Ma accorre anche comunicare con gli iscritti e con i consumatori per promuovere il valore sociale ed economico della categoria. Obiettivi possibili grazie al lavoro essenziale portato avanti dalla Federazione nazionale nella tutela dei professionisti del settore”. Dopo due mandati consecutivi, il presidente uscente, Aurelio Amerio, passa il testimone: “È stato un ruolo impegnativo e gratificante. Abbiamo lavorato guardando al futuro, pur attraversando la crisi Covid. Siamo riusciti a mantenere alta l’attenzione, a puntare sulla formazione, a investire in innovazione durante il lockdown, a digitalizzare molti servizi. Tanti traguardi per i quali ringrazio il Consiglio che mi ha accompagnato in questi anni, certo che la neo presidente saprà dare un ulteriore impulso positivo alla nostra realtà associativa”.

(ITALPRESS).