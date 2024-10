ROMA (ITALPRESS) – Al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è svolto un incontro tra il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, e il presidente di Adiconsum Carlo De Masi.

“Abbiamo presentato il progetto «Green Digital Agent» – spiega Fiaip in un post su Facebook – con il triplice obiettivo di: realizzare un processo di certificazione «green» dell’agente immobiliare moderno e digitale riconosciuto dalle istituzioni e dai consumatori; diffondere la cultura dell’efficientamento energetico immobiliare tramite un riordinato sistema di incentivi e non obblighi di spesa impossibili da rispettare; elevare l’immagine positiva dell’agente immobiliare “paperless” (meno inchiostro e carta) in un’ottica green”.

