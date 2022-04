La Fiaip rileva nelle principali città d’arte un deciso aumento (+10%), nel fine settimana Pasquale, di locazioni di case per fini turistici rispetto allo stesso periodo del 2019. Su tutte, spiccano Venezia +14% e Firenze +12%, a seguire Roma +10%, Napoli +8% e Bologna +6%. Le festività Pasquali, oltre al boom registrato nelle strutture ricettive tradizionali, segnano un forte incremento anche degli “affitti turistici” tornati a livelli pre-pandemia anzi in decisa crescita rispetto al 2019. Altresì, rispetto alla Pasqua del 2019, il periodo del soggiorno medio del turista in strutture extra-alberghiere si è sensibilmente allungato e questo sarà una costante pure della prossima stagione estiva oramai alle porte. “Da non sottovalutare – commenta Leonardo Piccoli, vicepresidente della Fiaip con delega al settore Turistico – come la crescita del comparto dell’extra alberghiero nel post pandemia stia determinando una domanda superiore rispetto allo stock disponibile sul mercato. Un mercato, quello turistico che, proprio in virtù di tale condizione, è alimentato, sempre di più, dall’attività strategica delle agenzie immobiliari sia nell’agevolare l’acquisto di immobili da locare per periodi brevi sia in relazione all’intermediazione e alla gestione dell’affitto per fini turistici, erogando servizi a garanzia della massima legalità e trasparenza”, aggiunge. “Questi dati – commenta il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini – ci confermano che le locazioni turistiche sono una forma di ricettività alternativa e non concorrenziale rispetto alle strutture ricettive tradizionali, entrambe risorse attrattive vitali per il turismo nazionale. Pertanto – conclude Baccarini – è necessario, anzi doveroso, che il legislatore non ostacoli ma, al contrario, sostenga, incentivandolo, il comparto delle locazioni brevi rappresentando una crescente strategica risorsa per l’economia locale e nazionale”.

(ITALPRESS).

