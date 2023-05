ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Ginnastica d’Italia ha incontrato, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per celebrare i successi delle squadre nazionali italiane di ginnastica artistica, maschile e femminile, e ritmica nelle recenti manifestazioni continentali, senior e junior, e iridate giovanili. All’evento hanno preso parte il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero uno della ginnastica italiana, Gherardo Tecchi, con l’intero consiglio direttivo federale e la consulta dei presidenti regionali FGI, il presidente del Safeguarding Office Pierluigi Matera, i rappresentanti delle Fiamme Oro e dei gruppi sportivi militari di Aeronautica ed Esercito, nonchè, naturalmente, le ginnaste e i ginnasti medagliati alla 23^ edizione degli Europei di artistica e alla 2^ edizione dei Mondiali di categoria dei grandi attrezzi, tenutesi entrambe ad Antalya, in Turchia, e alla 39^ rassegna europea di ritmica, individuale e a squadre, senior e junior, disputata a Baku in Azerbaijan. Il titolare del dicastero dello sport si è complimentato con la squadra maschile, composta da Marco Lodadio, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, per lo storico inedito oro europeo a squadre e con Carlo Macchini per l’argento continentale alla sbarra. Gli atleti erano accompagnati dal direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro, dal team manager Andrea Facci e dagli allenatori federali Gigi Rocchini, Marco Fortuna, Alberto Busnari, Sergej Kasperskyi. A tutti i tesserati FGI è stato consegnato un attestato di congratulazioni per il titolo o la partecipazione alle rispettive manifestazioni internazionali, insieme ad una copia della Costituzione Italiana e ad un gadget della gioielleria vicentina Mikelart, sponsor della Federginnastica.

L’appuntamento è proseguito con gli stessi riconoscimenti alle componenti della nazionale italiana di artistica femminile, vicecampionesse d’Europa Alice D’Amato (la gemella Asia non è intervenuta perchè in riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio), Giorgia Villa, Angela Andreoli e Manila Esposito. Un applauso particolare per Alice D’Amato protagonista anche di un bronzo individuale all around e, soprattutto, dell’oro alle parallele asimmetriche, per Asia D’Amato argento al volteggio e per Esposito argento alla trave. Le fate dell’Accademia di Brescia erano seguite dal DTN Enrico Casella, dai tecnici Monica Bergamelli, Marco Campodonico e dal team manager di sezione Massimo Contaldo. Il ministro Abodi ha premiato poi le etoile della ritmica, a cominciare da Sofia Raffaeli, campionessa del mondo in carica protagonista assoluta sulle sponde del Mar Caspio con l’argento nel concorso generale europeo, l’oro alla palla e alle clavette. Risultati mai ottenuti prima da un’italiana nella rassegna, Con lei, oltre alla tecnica Julieta Cantaluppi, alla referente nazionale delle individualiste Elena Aliprandi e alla team manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri, c’erano le compagne Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, seguita a Baku da Veronica Bertolini. Applausi, attestato e Costituzione anche per la squadra dell’Accademia di Desio. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, con la coach Emanuela Maccarani e le assistenti Olga Tishina e Camilla Patriarca hanno ricevuto i ringraziamenti delle autorità presenti per il bronzo nell’esercizio con i 5 cerchi. Stesso piazzamento delle colleghe dell’Insieme maggiore per la squadra junior composta da Virginia Cuttini, Gaia F. D’Antona, Elisa Dobrovolska, Caterina Maltoni, Cristina Ventura, Bianca Vignozzi e allenata al centro tecnico di Pescara da Germana Germani e Chiara Ianni – che con le 5 funi e la terza piazza sul podio giovanile azero ha aperto ai riconoscimenti per i successi dell’Italbaby. In particolare Quelli ottenuti dal vivaio dell’artistica nella seconda edizione dei mondiali di categoria. Entrambe le rappresentative, quella maschile con Tommaso Brugnami, Riccardo Villa, Manuel Berettera, Lorenzo Tomei e la femminile con July Marano, Caterina Gaddi, Giulia Perotti, Matilde Ferrari, sono riuscite a salire sul gradino più basso del podio iridato giovanile, per la gioia del coordinatore GAM Nicola Costa e dei tecnici Fabrizio Marcotullio, Corrado Corti, Pietro Matias Bani e Roberto Germani, nonchè, per le piccole donne della GAF, di Federica Gatti e Mauro Di Rienzo. Come per i successi individuali dei big, un encomio speciale è andato ai giovani generalisti e specialisti che si sono messi in luce nei propri concorsi di punta: a Gaddi per l’oro sugli staggi asimmetrici e il bronzo nel concorso generale, a Perotti per l’oro al corpo libero e il bronzo alle parallele, a Brugnami per l’oro al volteggio e il bronzo sul quadrato centrale, a Marano per l’argento, sempre sulla rincorsa dei 25 metri, e a Riccardo Villa per i due terzi posti nell’all-around e agli anelli. Un totale di 23 medaglie, di cui 11 senior, con l’Inno di Mameli che ha risuonato sette volte tra europei e mondiali juniores, e questo soltanto a metà stagione, aspettando gli appuntamenti iridati della ritmica giovanile, a Cluj Napoca, in Romania, dal 7 al 9 luglio, delle big a Valencia, in Spagna, a fine agosto, e dell’artistica, maschile e femminile ad Anversa dal 30 settembre all’8 ottobre. Questi ultimi due impegni saranno qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al momento la FGI ha staccato una sola carta olimpica con Sofia Raffaeli ai mondiali del 2022. Tra gli appuntamenti d’eccellenza da segnare in rosso sul calendario c’è pure la tappa italiana della World Cup dei piccoli attrezzi, dal 21 al 23 di luglio, al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]