ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Ginnastica d’Italia ha acquistato per i prossimi tre anni i diritti in esclusiva per l’Italia delle World Cup di Ritmica e Artistica, maschile e femminile. I circuiti più importanti dei piccoli e grandi attrezzi – escluse le Challenge – saranno visibili in diretta sui canali federali o sui network sub-licenziatari partner della FGI, come nel caso di La7 per le tappe della ritmica ad Atene, Sofia, Thaskent, Baku e Pesaro. Gli appassionati di ginnastica, quindi, potranno seguire le più prestigiose competizioni FIG che assumeranno sempre maggiore rilievo mediatico ed editoriale, da qui al 2024, divenendo qualificanti per i Giochi di Parigi. Si comincia questo week end da Cottbus con il Turnier der Meister EnBW DTB-Pokal, live sul canale YouTube federale. Difficoltà tecniche legate anche alla situazione pandemica non ci permetteranno di commentare la prima gara come facciamo abitualmente per tutti gli eventi nazionali; tuttavia, i nostri tifosi potranno godere delle immagini e dei punteggi in grafica della produzione tedesca. Il programma prevede per sabato 26 febbraio le finali di corpo libero maschile, cavallo con maniglie e anelli, volteggio femminile e parallele asimmetriche, mentre domenica 27 febbraio andranno in onda le final eight di trave e corpo libero femminile, volteggio maschile, parallele pari e sbarra. Per la GAM azzurra saliranno sulle pedane della Lausitz Arena, l’agente di Polizia di Stato Carlo Macchini (Fiamme Oro), Thomas Grasso (Polisportiva Celle) e Matteo Levantesi (E. Pasqualetti Macerata), accompagnati dai tecnici Pietro Di Pumpo e Sergiy Kasperskyy, con il giudice e capo delegazione Massimiliano Villapiano. Assente invece la Femminile concentrata sulla preparazione del Trofeo Città di Jesolo. Oltre a Cottbus la Federginnastica si è assicurata dal distributore internazionale Dentsu/Springmedia i diritti televisivi e web delle tappe di Doha (Qatar 4-5 marzo), Il Cairo (Egitto 19-20 marzo) e Baku (Azerbaijan 7-8 aprile).

