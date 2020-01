FESTIVAL SANREMO SCEGLIE SUZUKI COME AUTO UFFICIALE

Suzuki è l’Auto Ufficiale scelta per la 70a edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio prossimi. La kermesse sanremese è la vetrina perfetta per dare risalto e visibilità alla tecnologia Suzuki Hybrid. La Casa di Hamamatsu sarà grande protagonista anche a Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale allestita al Palafiori, fulcro delle più importanti attività mediatiche e territoriali del Festival.

Suzuki accosta la sua immagine all’evento crossmediale più importante del panorama italiano, ottenendo un importante riscontro anche all’estero, grazie alla trasmissione in diretta tv in Eurovisione. Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo è l’evento più amato e più seguito dagli italiani, con un altissimo seguito anche sui social network. Per l’edizione 2020 si prevede un impatto mediatico ancora più rilevante, grazie alla presenza di Amadeus sul palco dell’Ariston nella duplice veste di conduttore e di Direttore Artistico e ai tanti celebri artisti in gara e ai super ospiti attesi.

