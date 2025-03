MILANO (ITALPRESS) – Il prossimo 20 marzo alle 10.01, in concomitanza con l’equinozio di primavera, prenderà il via la nona edizione del Festival della Sostenibilità sul Garda, un’ iniziativa innovativa e multidisciplinare, unica a livello nazionale e internazionale, che coinvolge i territori gardesani della Lombardia, del Veneto e del Trentino, per attuare un percorso di sviluppo sostenibile territoriale e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni.

Il palinsesto del festival è stato presentato oggi nella sede territoriale della Regione Lombardia a Brescia dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. “Il Garda – ha dichiarato Maione – è motore di sostenibilità in diversi settori. Questa iniziativa contribuisce a rendere il territorio gardesano epicentro di diffusione di una rinnovata cultura della sostenibilità. Valorizzare il nostro lago e il territorio che lo circonda è fondamentale per lo sviluppo della Lombardia”.

Il programma del Festival prevede più di un centinaio di iniziative inserite in una più ampia serie di progetti che declinano a 360 gradi il tema dello sviluppo sostenibile: ‘Semi di Sostenibilità’ (27 appuntamenti), ‘Camminate Sostenibili del Garda’ (47 appuntamenti), ‘Giornate Mondiali del Garda’ (32 appuntamenti) e ‘Garda Giubileo’ ( 6 appuntamenti).

Nello specifico, sono previsti seminari, workshop, mostre, eventi sportivi, presentazioni di ricerche sulla cultura locale e di analisi economiche, ma anche laboratori didattici, esempi di buone pratiche, percorsi di formazione, progetti di rigenerazione urbana, attività di progettazione partecipata e approfondimenti su stili di vita green.

