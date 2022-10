Festa del Cinema, 16 film in gara per il Premio del Pubblico...

Festa del Cinema, 16 film in gara per il Premio del Pubblico FS

Dai thriller al crime, dal road movie alle distopie, ma anche commedie, fiction, storia, biografie, bianco e nero e colori: sono 16 i film in gara, realizzati in 18 Paesi, per il "Concorso Progressive Cinema-Visioni per il mondo di domani" in programma alla Festa del Cinema di Roma. Alla migliore pellicola sarà assegnato il "Premio del Pubblico" di Ferrovie dello Stato fsc/gtr