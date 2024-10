ROMA (ITALPRESS) – La rivista Ciak ieri sera ha reso omaggio alla Festa del Cinema di Roma con una grande festa-show per oltre 1200 invitarti offerta in collaborazione con Rinascente, nella bellissima sede romana dello store nei palazzi gemelli di via del Tritone. Nel corso della serata sono stati attribuiti 4 Ciak d’oro ad altrettanti personaggi del cinema e della serialità del nostro Paese, protagonisti in questi giorni della grande rassegna capitolina. A Luca Zingaretti è andato il SuperCiak d’oro 2024, non attribuito in luglio, per la sua versatilità come protagonista di due serie: il thriller Il Re, di cui è anche autore e produttore e la comedy No Activity, in cui si è fatto scoprire e apprezzare come attore di commedia. Decisivo, per l’attribuzione del premio, è stato il suo esordio alla regia nel delicato, poetico La casa degli sguardi, portato in anteprima proprio alla Festa del Cinema di Roma. Miriam Leone, alla festa di Roma con l’anteprima di Miss Fallaci, dedicato alla giovinezza di Oriana Fallaci, ha invece ritirato il Ciak d’Oro Serie Tv come protagonista femminile de I Leoni di Sicilia diretta da Paolo Genovese per Disney+, vincitore in luglio del Ciak d’oro Serie Tv 2024 come Miglior serie italiana per il pubblico internazionale. Premiata anche Maria Chiara Giannetta, con il primo Ciak d’oro 2024 del cinema, come Rivelazione dell’anno nella Commedia per le interpretazioni in Santocielo lo scorso gennaio e in L’amore e altre seghe mentali, in programmazione in questi giorni nei cinema di tutta Italia. Francesco Gheghi, infine, è stato premiato con il Ciak d’oro come Rivelazione dell’anno della Festa del Cinema di Roma, per la strepitosa prova d’attore in Mani nude di Mauro Mancini. Il premio, alla sua prima edizione, va ad aggiungersi a quello analogo istituito da Ciak nel 2023 in omaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, attribuito lo scorso anno a Pietro Castellitto per Enea e quest’anno a Romana Maggiora Vergano per la sua interpretazione in Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini. I ciak d’oro sono stati attribuiti con la partecipazione di Ploom e Virgo Cosmetics. Tra i tanti ospiti ad aver sfilato sul red carpet di via del Tritone anche il premio Oscar Paul Haggis, il regista finlandese Teemu Nikki, Laura Chiatti, Enrico Loverso, la presidente del SNGCI e dei Nastri d’Argento Laura Delli Colli, tra i volti più noti al grande pubblico anche Valeria Marini, Lucrezia Lante della Rovere, Nathalie Caldonazzo, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Jane Alexander, Daniela Virgilio, Enzo Miccio, Vanessa Gravina, Blasco Pulieri, Liliana Mele. Il Presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi, la direttrice artistica Paola Malanga, e la direttrice generale Francesca Via hanno portato il saluto della Festa del Cinema di Roma. Tra i tanti esponenti politici il ministro Adolfo Urso, l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi, e Rocco Casalino. Tra gli intervenuti anche il Presidente dell’ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Storyfinders