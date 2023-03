ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sul 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, round di apertura del Campionato Italiano Cross Country 2023, nonchè della 24esima edizione del Suzuki Challenge. Ad aggiudicarsi il primo appuntamento del trofeo della casa di Hamamatsu è Emilio Ferroni, al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Daniele Fiorini. Il pilota emiliano, terzo nella graduatoria assoluta della gara svoltasi a Pordenone, ha mantenuto la leadership nella classifica del Challenge sin dal primo passaggio, tenendo alle proprie spalle il Grand Vitara di Gruppo T2 di Lorenzo Codecà e Mauro Toffoli. Completa il podio Alfio Bordonaro, in coppia con Stefano Lovisa su altra Grand Vitara, sempre appartenente alle T2. Buon risultato quello del catanese, campione italiano in carica e detentore del trofeo, che ottiene il quinto piazzamento nella classifica del tricolore riservato ai fuoristrada, già pronto a lottare per il primato in vista del prossimo appuntamento fissato per metà aprile in Toscana. Quarto posto nel monomarca per Paolo Semeraro affiancato da Giuditta Viganò a bordo della vettura gemella, quindi quinti Gianluca Morra e Gianluca Sbaraglia su Suzuki Vitara di Gruppo TH. Sesta piazza per l’altro Grand Vitara di tipo T2 di Michele Macchiavelli navigato da Fernando Carrugi, alle cui spalle si posizionano Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato su Suzuki New Jimny di Gruppo TH che completa la classifica riservata al trofeo. Trasferta sfortunata, invece, per Andrea Luchini in gara con Pietro Bosco sul nuovo Suzuki New Grand Vitara T1. L’equipaggio che lo scorso anno ha centrato la vittoria nel Challenge all’Artugna, occupando il terzo posto nell’assoluta valida per il tricolore, è stato costretto a ritirarsi nel finale, nel corso dell'”Artugna 4″. Alza bandiera bianca anche Stefano Sabellico, al volante del Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Andrea Taloni, fuori dai giochi nel terzo passaggio. Archiviato il primo round nel capoluogo friulano, i protagonisti al volante delle vetture della casa giapponese torneranno a sfidarsi in occasione del 1° Baja Colline Metallifere, secondo appuntamento nel calendario del monomarca e del Campionato Italiano Cross Country, in programma i prossimi 14-15 aprile.

