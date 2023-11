Ferrieri “L’intelligenza artificiale è una sfida e un’opportunità”

"Può essere un’opportunità per creare nuove professioni ma anche per sviluppare le nuove competenze dei giovani legate al digitale. E' anche un tema centrale dell’edizione degli Oscar di quest’anno", ha sottolineato Gabriele Ferrieri, presidente dell'Angi, in un’intervista all’Italpress. ads/mrv