ALBA (CUNEO) – Le società del Gruppo Ferrero in Italia hanno approvato i bilanci civilistici al 31 agosto 2021.

Il fatturato è in crescita per la società Ferrero Commerciale Italia a 1.544,2 milioni di euro.

“Ferrero Spa e le quattro società controllate in Italia hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della Responsabilità Sociale d’Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo – si legge in una nota -. Sul fronte del lavoro, in particolare, l’organico medio dell’esercizio 2020-21, aggregando il dato della Ferrero Spa e quello delle quattro Società controllate, risulta pari a 6.468 unità, in incremento rispetto al dato medio dell’esercizio precedente di 94 unità. L’organico puntuale al 31 agosto 2021 risulta pari a 7.233 risorse”.

“Nonostante le incertezze causate dal contesto sanitario, Ferrero ha confermato il suo significativo impegno verso la comunità ed il territorio di appartenenza, tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo molteplici iniziative nel campo sociale, culturale ed umanitario. E’ stato ulteriormente sostenuto il programma “Kinder Joy of Moving”, dedicato alla diffusione della pratica dell’attività sportiva tra i più giovani”, prosegue la nota.

La società Ferrero Commerciale Italia S.r.l, nell’arco del periodo 1 Settembre 2020 – 31 Agosto 2021, ha registrato una crescita delle vendite sul mercato nazionale dell’1,1% a valore, con un fatturato al 31 Agosto 2021 di 1.544,2 milioni di Euro (vs 1.527,1 al 31 Agosto 2020). La performance delle vendite (sell-out) sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) dell’insieme dei prodotti Ferrero è stata caratterizzata da una crescita sia a valore che a volume, con relativi incrementi delle quote di mercato. E’ stato fondamentale per questo risultato il contributo del Chocolate confectionary ed in particolare dei prodotti Pasquali.

Rimane importante il contributo dell’innovazione, sostenuta da Kinder Plumcake e dall’ingresso nella categoria dei Gelati.

Ferrero Commerciale Italia S.r.l., attiva nell’ambito della distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, nonchè della gestione delle attività di marketing, ricerche di mercato ed assistenza clienti ha realizzato un utile d’esercizio di 36,5 milioni di euro in linea con lo scorso esercizio.

In materia di investimenti produttivi, l’azienda ha confermato il proprio impegno nel contesto italiano investendo nell’esercizio tramite Ferrero Industriale Italia Srl 188 milioni di euro in beni materiali. Osservando gli ultimi 10 anni di attività nel solo perimetro nazionale, gli investimenti realizzati dal Gruppo Ferrero sul territorio si attestano a 1,3 miliardi di euro.

Ferrero Industriale Italia Srl è attiva attraverso i quattro stabilimenti di Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant’Angelo dei Lombardi, nella lavorazione e trasformazione di materie prime in prodotti finiti nonchè nella gestione dei rapporti con i terzisti e dei controlli inerenti la qualità. Al 31 agosto 2021 ha realizzato un fatturato pari a 670 milioni di euro (sostanzialmente in linea con il precedente esercizio) e un utile dell’esercizio di 48,3 milioni di euro, in riduzione del 4.8% rispetto al precedente esercizio.

Ferrero Management Services Italia Srl, attiva nell’ambito dei servizi di natura amministrativa, di finanza e controllo, legali e di gestione del personale al 31 agosto 2021 ha realizzato un fatturato pari a 63,2 milioni di euro (-2% Vs 31 agosto 2020) e un utile dell’esercizio di 1,6 milioni di euro in linea con il precedente esercizio.

Ferrero Technical Services Srl, attiva nell’ambito dello svolgimento di attività di natura tecnica ed informatica, nella fornitura di servizi di ingegneria, di sviluppo packaging, di organizzazione e coordinamento dei processi documentali e di sviluppo dei sistemi di produzione al 31 agosto 2021 ha realizzato un fatturato pari a 210 milioni di euro (+2% Vs 31 Agosto 2020) e un utile dell’esercizio di 13,7 milioni di euro stabile rispetto allo scorso esercizio.

Ferrero Spa, holding delle attività italiane, ha generato un utile d’esercizio di 102 milioni di euro (223 milioni di euro nel precedente esercizio). La riduzione dell’utile è principalmente determinata da una riduzione dei proventi finanziari rispetto al precedente esercizio, mentre risulta sostanzialmente stabile il margine operativo.

Ferrero Spa ha infine nominato il Consiglio di Amministrazione. Bartolomeo Salomone viene confermato presidente di Ferrero Spa e il CdA è composto anche da Alessandro d’Este, Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi.

