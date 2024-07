Ferrandelli “Al fianco dei cittadini di Palermo per migliorare città”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo offerto a quest'area una sponda istituzionale, convinti che a partire da quest'esempio ci si possa allargare ad altri punti della città. L'amministrazione comunale deve garantire i servizi, mentre la cittadinanza attiva controlla la cittadinanza stessa affinché i servizi vengano rispettati: qui la Rap bonificava l'area e nel giro di un'ora arrivavano ingombranti e rifiuti, ma insieme al comitato in un anno abbiamo studiato un progetto di riqualificazione urbana dei siti adibiti a discarica e diviso i cestelli della raccolta differenziata palazzo per palazzo, spiegandolo in più lingue per aiutare la popolazione migrante presente sul territorio a orientarsi". Così, l'assessore all'Emergenza abitativa del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, tra i protagonisti di un progetto di rigenerazione urbana condotto insieme al Comitato quartiere Tribunale. Non è mancata la resistenza di alcuni residenti, ma l'assessore sottolinea come "la stiamo vincendo grazie al comitato, che è fondamentale perché scende in strada, attiva altri cittadini, segnala ogni intervento da fare e provvede da sé alla raccolta dei rifiuti abusivi: guardando il luogo oggi mi sembra che un primo obiettivo si sia raggiunto". xd8/vbo/gtr