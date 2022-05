Feltrin “I rincari frenano la crescita della filiera legno-arredo”

Per la filiera del legno-arredo il 2021 si è chiuso con numeri molto positivi, ma i rincari di energia e materie prime e la guerra in Ucraina rendono molto complicato il 2022. Ne parla in un'intervista all'Italpress Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.