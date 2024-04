Fedriga “Per il Friuli è importante creare opportunità con gli USA”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Noi abbiamo iniziato un programma specifico per creare nuove opportunità per il nostro territorio attraverso una relazione importante con gli Stati Uniti. Da diversi anni il Friuli Venezia Giulia e io come presidente sta allacciando rapporti con gli Stati Uniti e questo continente". Lo dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un'intervista all'agenzia Italpress, che poi ha parlato della politica americana, delle elezioni europee e della leadership futura della Lega, dell'attuale performance della sua Regione e del governo Meloni. Infine Fedriga ha svelato quali sarebbero i suoi desideri per il futuro del Friuli, dell'Italia e dell'Europa se si trovasse di fronte il genio della Lampada di Aladino. xo9/tvi/gtr (Video di Stefano Vaccara)