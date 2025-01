TRIESTE (ITALPRESS) – “E’ grave che ancora oggi nel nostro territorio vengano organizzate manifestazioni nel corso delle quali viene umiliata la memoria di persone perseguitate, uccise, deportate nei campi di concentramento. La presenza delle istituzioni in Risiera per il Giorno della Memoria è in questo momento ancora più importante proprio per ribadire che la storia, in particolare quella vissuta in modo drammatico dal popolo ebraico, non deve mai essere piegata alle logiche opportunistiche legate all’attualità”. Lo ha affermato questa mattina a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia che ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta alla Risiera di San Sabba insieme agli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro.

Una manifestazione solenne che ha celebrato due ricorrenze: quella degli 80 anni dall’abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz-Birkenau avvenuto il 27 gennaio 1945 e quella dei 25 anni dall’istituzione in Italia proprio del Giorno della Memoria.

“E’ fondamentale ricordare sempre questa data – ha aggiunto Fedriga -. Sono rimasto molto colpito dalle parole delle senatrice Liliana Segre che ha affermato che ‘quando l’ultimo di noi sopravvissuti morirà, quanto accaduto nei campi di concentramento e le persecuzioni subite dagli ebrei rimarranno solo frasi sui libri di storià. Questo noi non lo possiamo permettere”. “Le odierne celebrazioni – ha concluso il governatore – devono essere una testimonianza viva che tutti insieme dobbiamo continuare a onorare anche in futuro”.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).