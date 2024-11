OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di aderire con entusiasmo alla prossima esposizione universale di Osaka e ha acquisito un proprio spazio all’interno del Padiglione Italia tra il 27 aprile e il 3 maggio prossimi”.

Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga, al

termine del sopralluogo al cantiere Expo con il commissario

generale per l’Italia a Expo, l’ambasciatore Mario Vattani, il

console generale d’Italia a Osaka Marco Prencipe e l’architetto

Mario Cucinella. Presente, al fianco del massimo esponente

dell’Esecutivo, l’assessore alle Attività produttive e turismo

Sergio Emidio Bini.

A meno di 150 giorni dall’apertura dell’esposizione universale,

che accoglierà circa 30 milioni di visitatori dal 13 aprile al 13

ottobre 2025, Fedriga ha infatti avuto modo di osservare da

vicino l’avanzamento dei lavori, per celebrare un simbolico

traguardo verso la realizzazione di un progetto che, in linea con

i temi di Expo, rappresenta l’ingegno, la sostenibilità e il

design italiano nel mondo.

“La nostra partecipazione, una finestra di sette giorni che si

colloca due settimane dopo l’apertura ufficiale di Expo – ha

sottolineato Fedriga – è finalizzata a promuovere il Friuli

Venezia Giulia a 360 gradi: oltre alle nostre numerose eccellenze

sul piano artistico, culturale ed enogastronomico, intendiamo

garantirci una vetrina anche per evidenziare la nostra capacità

di fare impresa, di innovare e di guardare al futuro”.

Nel dettaglio, il Friuli Venezia Giulia potrà personalizzare, nel

corso della propria settimana, le due sezioni laterali della

facciata del Padiglione Italia e disporrà di sei nicchie

espositive – spazi ideati per valorizzare realtà di punta

dell’artigianato -, di un cinema-teatro – per spettacoli di

mezz’ora nel tardo pomeriggio di ogni giornata – e di una

superficie espositiva di circa 110 metri quadrati. In aggiunta,

la Regione potrà usufruire, per tre giorni, di un auditorium da

90 posti per la presentazione dei propri progetti, per il

coinvolgimento degli stakeholder e per laboratori didattici, e

avrà la possibilità di collaborare con Eataly, gestore dell’area

ristorazione, per menù e degustazioni con prodotti del territorio.

Particolarmente significativo sarà infine il 25 aprile, con

l’anteprima della terza edizione di Selecting Italy, l’evento

sull’attrazione degli investimenti esteri e sulle catene

regionali del valore – che si terrà a Trieste a inizio novembre

2025 – organizzato congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia e patrocinato dai Ministeri degli Esteri e della

cooperazione internazionale e delle Imprese e del made in Italy.

“Un’opportunità davvero unica – ha rimarcato Fedriga – per porre

al centro le comunità locali nelle loro funzioni di primari

vettori di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese

nonchè di ponti per rafforzare una partnership, quella con il

Giappone, che ritengo strategica”.

