BARI (ITALPRESS) – “Il mio invito è quello di unire le forze, di mettere in campo tutta la nostra energia, la nostra creatività e il nostro impegno per lavorare insieme a un progetto di Paese che sia all’altezza delle aspettative dei nostri giovani, che garantisca loro le opportunità che meritano”. Lo ha detto oggi a Bari il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, nella sua veste di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome intervenendo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in apertura della terza edizione del Festival delle Regioni, quest’anno incentrato sul tema ‘La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanzè.

“Proprio per questo, abbiamo voluto lanciare la redazione di un Libro Verde che, partendo da una fotografia dello stato attuale, si propone di raccogliere proposte per supportare il passaggio dalla fase di transizione a quella di trasformazione delle Pubbliche Amministrazioni, per renderle più competitive e al passo con i tempi. Il Libro Verde vuole porre le basi per un successivo Libro Bianco, che raccoglierà le proposte dei giovani e darà loro voce. A tal fine, verrà avviata una consultazione pubblica sul sito istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ha poi detto Fedriga rivolgendosi a Mattarella -. E’ per noi un grande onore presentare a Lei, Signor Presidente, questo Libro Verde, simbolo di un impegno condiviso. Sarà un incoraggiamento al sistema delle Regioni a fare sempre meglio per i nostri ragazzi. Abbiamo di fronte a noi – tutti – una straordinaria opportunità di rinnovamento e innovazione. Siamo chiamati a essere leader in un momento di trasformazioni epocali e dobbiamo farlo con coraggio, visione e senso di responsabilità. Il futuro che vogliamo costruire per i nostri ragazzi dipende dalle decisioni che prendiamo oggi. I giovani non ci chiedono semplicemente di parlare del futuro; ci chiedono di costruirlo insieme a loro”.

– Foto ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS).