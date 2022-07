TRIESTE (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un ulteriore passo di un percorso che vogliamo costruire con gli amici israeliani da qui ai prossimi anni. Un progetto strategico, che punta all’apprendimento permanente delle persone per creare più sviluppo in una comunità socialmente evoluta”. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, nel corso di una tavola rotonda che ha visto la presenza anche dell’ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un memorandum d’intesa con la città di Modìin che apre a una serie di collaborazioni che investono i campi della ricerca, dell’alta formazione e dell’innovazione tecnologica finalizzata ad aumentare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, avendo come modello quello delle smart cities. Il progetto vede la partecipazione anche del Comune di Trieste ed è aperto ad altre realtà municipali regionali. A tal riguardo tra i partecipanti all’evento, oltre all’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, c’erano anche il vicesindaco di Trieste Serena Tonel, il sindaco di Gemona del Friuli Roberto Revelant e quello della città israeliana di Modìin Haim Bibas.

“Un’altra parte importante dell’accordo, a cui teniamo molto – ha ricordato Fedriga – riguarda il contrasto a ogni forma di antisemitismo e di ostilità nei confronti dello Stato di Israele.

Anche di questo abbiamo parlato nell’incontro che abbiamo avuto ieri con l’ambasciatore Dror Eydar”. Come ha concluso Fedriga, l’obiettivo è quello di estendere questo accordo, che comprende anche l’Unione delle Municipalità isrealiane (di cui Modìin è capofila), anche ad altre istituzioni locali italiane.

Il governatore ha infine conferito un diploma simbolico ai componenti del gruppo di lavoro bilaterale che ha il compito di formulare proposte ed elaborare progetti su argomenti di interesse comune.

-Foto ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com