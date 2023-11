ROMA (ITALPRESS) – In una Instagram stories Fedez annuncia il suo ritorno in Siae e lancia “Siae racconta”, un format in collaborazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori. “Inaugureremo questo nuovo format chiamato ‘Siae raccontà – spiega Fedez – in cui intervisterò grandi autori della musica italiana, persone che lavorano in Siae, per capire come la Società sia migliorata rispetto al passato e che cosa fa per tutelare gli autori e i compositori. Per anni sono stato in contrapposizione a Siae, sono stato il primo artista in Italia ad andarsene dalla Siae e a rompere quello che veniva chiamato ‘monopoliò. Ero fermamente convinto di quella scelta allora, ed è una scelta che rifarei perchè credo che aprire al libero mercato avrebbe potuto portare rinnovamenti per tutti. A oggi Siae è una società che tutela e fa collecting con gli strumenti che abbiamo a disposizione nel 2023”.

“Fedez ritorna in Siae: la sua scelta ci dimostra che il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni sta andando nella giusta direzione. La Siae del 2023 è una collecting che lavora mettendosi totalmente in ascolto dei suoi autori e dei suoi editori. Mentre lavoriamo per offrire servizi digitali sempre più efficienti, lo sguardo è già al futuro, stimolati dalle sfide di un’industria culturale e creativa in piena evoluzione” dichiara la Società Italiana degli Autori ed Editori. Il progetto “Siae racconta” parte domani e si articola in quattro puntate. Il format può essere seguito sui canali social di Siae: YouTube, Facebook, LinkedIn, X e Instagram. Questi gli ospiti e le date.

21 novembre: nel primo episodio, Fedez incontra Dargen D’Amico. Cantautore, autore e produttore, racconta quali sono i suoi segreti del mestiere. Da dove arriva l’ispirazione? Davvero può manifestarsi come un fastidio? 28 novembre: Fedez incontra Mogol, l’autore che ha fatto la storia della musica italiana, oggi anche Presidente onorario di Siae. Si parla dell’importanza di essere credibile, di collaborazioni straordinarie, e di una canzone considerata dai letterati la più bella, “Vento nel vento” di Battisti-Mogol. Chissà se Fedez la conosce…

5 dicembre: Fedez incontra Matteo Fedeli. Il Direttore Generale più giovane della storia di Siae racconta in che modo la Società è cambiata negli ultimi dieci anni, e in che direzione ha investito la Siae per adeguarsi ai nuovi modelli di business e di remunerazione. 12 dicembre: nell’ultimo episodio di Siae Racconta ospite Klaus Bonoldi, Head of A&R di Universal Music Publishing Group, colui che da anni scova e gestisce gli autori della Universal. Ma come si fa a capire se un brano è una hit? Come si evolve l’industria musicale?

