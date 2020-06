ROMA (ITALPRESS) – Esce giovedì 11 giugno – in radio e in digitale – “Bimbi per strada”, il nuovo singolo di Fedez che anticipa il ritorno musicale dell’artista. Da oggi, venerdì 5 giugno, è inoltre disponibile il presave su Spotify.

“Bimbi per strada” vede Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, brano icona degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione. La traccia segue la pubblicazione di “Problemi con tutti (Giuda)”, il cui video su Youtube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovanissimo art director tedesco specializzato nel 3D design.

