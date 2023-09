ROMA (ITALPRESS) – “Intanto grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene i questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorraggia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha salvato letteralmente la vita”.

Così Fedez dopo che si era diffusa sui social la notizia di un suo ricovero in ospedale, tale da costringere la moglie Chiara Ferragni a fare rientro da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda. Su Instagram l’influencer ha fatto sapere di essere rientrata per “un’emergenza famigliare”.

Nel marzo del 2022 il cantante ha subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

